التشكيل - رونالدو يقود مانشستر يونايتد.. النني أساسي ضد أرسنال
الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 21:31
كتب : FilGoal
أعلن مايكل كاريك المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – أليكس تيليس
خط الوسط: سكوت مكتوميناي – فريد – جادون سانشو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو
على الناحية الأخرى أعلن ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز تشكيله الذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: أرون رامسديل
خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل ماجالهايس – نونو تافاريز
خط الوسط: توماس بارتي – محمد النني - جابرييل مارتينيلي – مارتن أوديجارد – إميل سميث رو
خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج
ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر بـ18 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الخامس بـ23 نقطة.