التشكيل - رونالدو يقود مانشستر يونايتد.. النني أساسي ضد أرسنال

أعلن مايكل كاريك المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – فريد – جادون سانشو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

على الناحية الأخرى أعلن ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز تشكيله الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل ماجالهايس – نونو تافاريز

خط الوسط: توماس بارتي – محمد النني - جابرييل مارتينيلي – مارتن أوديجارد – إميل سميث رو

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر بـ18 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الخامس بـ23 نقطة.