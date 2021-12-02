عبد الحليم علي لـ في الجول: تعاهدنا على الصعود.. وهدف المصري الفوز بـ الكونفدرالية

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 21:06

كتب : إبراهيم رمضان

معين الشعباني - عبد الحليم علي - مجدي تراوي - المصري

شدد عبد الحليم علي مدير الكرة في المصري البورسعيدي على استهداف الفريق لحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية الموسم الحالي.

ويستعد المصري للقاء ريفرز يونايتد يوم الأحد المقبل بعد خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وقال مدير الكرة في نادي المصري لـ FilGoal.com: "نرحب بـ ريفرز يونايتد، ومصر بلد مضياف وجماهير بورسعيد عاشقة لكرة القدم".

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وأضاف "بالنسبة للفريق نحن بعيدين عن تلك الأمور وتركيزنا الفوز بالمباراة وحصد بطاقة التأهل لدور المجموعات".

وأردف "الجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني منذ انتهاء لقاء الذهاب عقد جلسة مع اللاعبين وتعاهدوا على الصعود".

وأتم "هدفنا الفوز بالكونفدرالية والصعود لمنصات التتويج".

وكان ريفرز يونايتد قد أصدر بيانا رسميا ضد ما زعم أنه تلقى تهديدات من جماهير المصري. ( تفاصيل من هنا)

وشدد "نتعرض لتهديدات كبيرة من جماهير المصري بالاعتداء والإيذاء ولا نضمن سلامتنا".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم ريفرز يونايتد "أخطرنا كاف أيضا أن المصري سيقوم بتزوير نتيجة مسحات فحص كورونا للاعبين وفقا لما تم تهديدنا به".

واختتم تصريحاته "سنخطر مراقب المباراة بكافة الأمور فور وصولنا إلى القاهرة ولدينا دلائل وقدمناها لكاف ونتابع مع الاتحاد النيجيري كل ما يحدث".

ويستضيف المصري البورسعيدي فريق ريفرز يونايتد مساء الأحد ضمن مباريات إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية.

ويحتاج النادي المصري إلى الفوز بهدف دون مقابل لضمان تأهله أو الفوز بأي نتيجة بفارق هدفين أو أكثر.

عبد الحليم علي في إفريقيا الكونفدرالية
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