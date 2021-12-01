ريفرز: السفارة المصرية منعتنا من التأشيرات.. تلقينا تهديدات بالإيذاء من جمهور المصري

أصدر نادي ريفرز يونايتد النيجيري بيانا يتهم فيه السفارة المصرية بمنع بعض أعضاء الفريق من الحصول على تأشيرة دخول مصر، بالإضافة لزعمه تلقي الفريق تهديدات بالإيذاء من جمهور منافسه في دور الـ 32 المكرر للكونفدرالية الإفريقية، النادي المصري.

وقال بيان ريفرز يونايتد: "فيما يبدو وأنه ظهور سريع لفصل قبيح آخر في الكرة الإفريقية، يشجب نادي ريفرز يونايتد سلوك النادي المصري قبل مباراة الفريقين في الإسكندرية".

وأوضح البيان "ريفرز كشف خطط المصري لقلب استقرار فريقنا، حيث كشف مسؤولنا الإعلامي تشارلز مايوكو، أن بعض أعضاء بعثتنا لمصر لم يحصلوا على تأشيرات، بما فيهم صحفيين".

وأكمل "النادي المصري، في منشورات على وسائل تواصله الرسمية، وتعليقات جمهوره، هددت بإيذاء فريق ريفرز. تهديدات مثل (سنقتلكم) أو (مرحبا في الجحيم) أو صور سكاكين ومديات وشماريخ هيمنوا على التعليقات على منشورات المصري".

وأردف "حصلنا على معلومات بأنه سيحدث تلاعب في نتائج فحوصات فيروس كورونا، لذا نلفت نظر كاف من خلال الاتحاد النيجيري لكرة القدم، وكذلك لجنة الشؤون الخارجية والسفارة النيجيرية في مصر للتعامل مع هذا المخطط البغيض والهمجي".

وخسر المصري أمام ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية، قبل مباراة الإياب يوم الأحد المقبل.