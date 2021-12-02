ريفرز يونايتد لـ في الجول: حل أزمة التأشيرات.. ومستمرون في شكوانا ضد المصري

يغادر فريق ريفرز يونايتد النيجيري بلاده قادما إلى مصر استعدادا لمواجهة النادي المصري في إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان ريفرز يونايتد قد حقق الفوز على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.

وقال مايوكو تشارلي المتحدث باسم نادي ريفرز يونايتد لـ FilGoal.com: "الفريق يسافر إلى القاهرة اليوم الخميس بعد حل أزمة التأشيرات".

وكشف تشارلي "مستمرون في شكوانا ضد النادي المصري في الاتحاد الإفريقي".

وكان ريفرز يونايتد قد أصدر بيانا رسميا ضد ما زعم أنه تلقى تهديدات من جماهير المصري. ( تفاصيل من هنا)

وشدد "نتعرض لتهديدات كبيرة من جماهير المصري بالاعتداء والإيذاء ولا نضمن سلامتنا".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم ريفرز يونايتد "أخطرنا كاف أيضا أن المصري سيقوم بتزوير نتيجة مسحات فحص كورونا للاعبين وفقا لما تم تهديدنا به".

واختتم تصريحاته "سنخطر مراقب المباراة بكافة الأمور فور وصولنا إلى القاهرة ولدينا دلائل وقدمناها لكاف ونتابع مع الاتحاد النيجيري كل ما يحدث".

ويستضيف المصري البورسعيدي فريق ريفرز يونايتد مساء الأحد ضمن مباريات إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية.

ويحتاج النادي المصري إلى الفوز بهدف دون مقابل لضمان تأهله أو الفوز بأي نتيجة بفارق هدفين أو أكثر.