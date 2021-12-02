هدفان وصدارة أوروبا ورقم قياسي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون؟

سجل محمد صلاح هدفين مع ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ليفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع صلاح على هدفه الـ19 في 19 مباراة لعبها مع ليفربول في جميع المسابقات.

وابتعد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي صاحب المركز الثاني.(طالع التفاصيل)

وواصل صلاح صدارته لأكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوربا بـ21 مشاركة (13 هدفا و8 تمريرات حاسمة).

وشارك صلاح في 14 هدفا مع ليفربول خارج القواعد في الدوري هذا الموسم، بواقع 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في أهداف خلال سبع مباريات متتالية خارج ملعبهم في الدوري الإنجليزي.

الملك المصري أصبح أول لاعب يسجل هدفين لليفربول خارج قواعده في ديربي الميرسيسايد منذ فيرناندو توريس في سبتمبر 2008.

نستعرض معا ما قدمه صلاح أمام إيفرتون في الديربي.

التسديدات: 5

التسديدات على المرمى: 3

التمريرات: 39

التمريرات الصحيحة: 33 بدقة تمرير85%

استخلاص الكرة: 2

.الصراعات الثنائية الناجحة: 1 من أصل 4