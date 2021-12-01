طبيب الزمالك: أتواصل مع المثلوثي بعد إصابته بـ كورونا.. ومسحته قبل السفر كانت سلبية

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 16:16

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي - الزمالك والإنتاج الحربي

أوضح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك أنه سيتواصل مع التونسي حمزة المثلوثي للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب تونس في كأس العرب.

وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أعلنت إصابة المثلوثي ظهير أيمن تونس والزمالك بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "المثلوثي خضع لمسحة طبية قبل سفره للانضمام لمنتخب بلاده وجاءت نتيجتها سلبية، كما خضع لمسحة أخرى مع منتخب تونس وجاءت سلبية أيضا".

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وشارك المثلوثي في مباراة المنتخب التونسي بالأمس أمام نظيره الموريتاني في الجولة الأولى لـ كأس العرب.

واستهل نسور قرطاج مشوارهم بالفوز بخماسية مقابل هدف لحساب المجموعة الثانية.

وتلتقي تونس مع سوريا يوم 3 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية.

الأردن أعلنت أمس الثلاثاء، إصابة أنس العوضات لاعب الفريق بـ كورونا واستبداله بانضمام محمد أبو زريق "شرارة". (طالع التفاصيل)

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