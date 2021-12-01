بي إن سبورتس: إصابة المثلوثي بـ كورونا
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 14:05
كتب : FilGoal
كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن إصابة حمزة المثلوثي ظهير أيمن منتخب تونس بـ كورونا.
وحسب "بي إن سبورتس" نسبة إلى مصادرها، فإن المثلوثي لاعب الزمالك أصيب بـ كورونا.
🚨🚨 عـــاجــــــل | مصادر beIN SPORTS: ثبوت إصابة الدولي التونسي حمزة المثلوثي بفيروس كورونا— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 1, 2021
حمزة المثلوثي يتواجد ضمن قائمة تونس المشاركة في بطولة كأس العرب في قطر حاليا.
وخاض المثلوثي مباراة تونس مع موريتانيا مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وكانت تونس قد فازت على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف.
وتلتقي تونس مع سوريا يوم 3 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية.
الأردن أعلنت أمس الثلاثاء، إصابة أنس العوضات لاعب الفريق بـ كورونا واستبداله بانضمام محمد أبو زريق "شرارة". (طالع التفاصيل)