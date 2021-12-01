بي إن سبورتس: إصابة المثلوثي بـ كورونا

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كأس العرب - حمزة المثلوثي

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن إصابة حمزة المثلوثي ظهير أيمن منتخب تونس بـ كورونا.

وحسب "بي إن سبورتس" نسبة إلى مصادرها، فإن المثلوثي لاعب الزمالك أصيب بـ كورونا.

حمزة المثلوثي يتواجد ضمن قائمة تونس المشاركة في بطولة كأس العرب في قطر حاليا.

وخاض المثلوثي مباراة تونس مع موريتانيا مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت تونس قد فازت على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتلتقي تونس مع سوريا يوم 3 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية.

الأردن أعلنت أمس الثلاثاء، إصابة أنس العوضات لاعب الفريق بـ كورونا واستبداله بانضمام محمد أبو زريق "شرارة". (طالع التفاصيل)

الزمالك تونس كأس العرب حمزة المثلوثي
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