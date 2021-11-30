كأس العرب - لأول مرة منذ انطلاق البطولة.. استبعاد لاعب أردني بسبب الإصابة بـ كورونا

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، إصابة أنس العوضات لاعب المنتخب بفيروس كورونا، واستبعاده من قائمة الفريق لكأس العرب.

ويعد العوضات أول لاعب يصاب بفيروس كورونا، منذ انطلاق كأس العرب.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأردني: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة عدنان حمد، استدعاء اللاعب محمد أبو زريق (شرارة) بديلاً لأنس العوضات والذي أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها النشامى صباح اليوم في مقر إقامته بالدوحة، إصابته بفايروس كورونا المستجد، ليتأكد بالتالي غيابه عن كأس العرب".

وأوضح "وبحسب البروتوكول الصحي المتبع في البطولة، فان العوضات سيلتزم بالعزل لمدة عشرة أيام، ما يعني غيابه عن دور المجموعات وربع النهائي على أقل تقدير، ليقرر الجهاز الفني استدعاء شرارة، خاصة وأن التعليمات تجيز التعديل في قائمة اللاعبين الرسمية، قبل يوم واحد من المباراة الأولى للفريق، في حال تعرض أحد اللاعبين للإصابة".

وأوضح "في المقابل، ينتظر أن يلتحق شرارة بتجمع النشامى ظهر غد الأربعاء مع استكمال كافة الإجراءات اللازمة".

وأتم "يتمنى الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأسرة المنتخب الوطني الشفاء العاجل للعوضات وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. المنتخب الوطني سيلتقي نظيره السعودي مساء غدٍ الأربعاء في مستهل مشوار النشامى بكأس العرب ضمن المجموعة الثالثة".

وتضم المجموعة الثالثة كذلك منتخبي المغرب وفلسطين.