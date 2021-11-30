كأس العرب - لأول مرة منذ انطلاق البطولة.. استبعاد لاعب أردني بسبب الإصابة بـ كورونا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 22:13

كتب : FilGoal

محمد أبو زريق

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، إصابة أنس العوضات لاعب المنتخب بفيروس كورونا، واستبعاده من قائمة الفريق لكأس العرب.

ويعد العوضات أول لاعب يصاب بفيروس كورونا، منذ انطلاق كأس العرب.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأردني: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة عدنان حمد، استدعاء اللاعب محمد أبو زريق (شرارة) بديلاً لأنس العوضات والذي أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها النشامى صباح اليوم في مقر إقامته بالدوحة، إصابته بفايروس كورونا المستجد، ليتأكد بالتالي غيابه عن كأس العرب".

أخبار متعلقة
كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري لاعب البحرين: استغلوا خطأنا لتسجيل الهدف.. وسنقاتل حتى الرمق الأخير من البطولة الزمالك: سلبية مسحة إمام عاشور

وأوضح "وبحسب البروتوكول الصحي المتبع في البطولة، فان العوضات سيلتزم بالعزل لمدة عشرة أيام، ما يعني غيابه عن دور المجموعات وربع النهائي على أقل تقدير، ليقرر الجهاز الفني استدعاء شرارة، خاصة وأن التعليمات تجيز التعديل في قائمة اللاعبين الرسمية، قبل يوم واحد من المباراة الأولى للفريق، في حال تعرض أحد اللاعبين للإصابة".

وأوضح "في المقابل، ينتظر أن يلتحق شرارة بتجمع النشامى ظهر غد الأربعاء مع استكمال كافة الإجراءات اللازمة".

وأتم "يتمنى الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأسرة المنتخب الوطني الشفاء العاجل للعوضات وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. المنتخب الوطني سيلتقي نظيره السعودي مساء غدٍ الأربعاء في مستهل مشوار النشامى بكأس العرب ضمن المجموعة الثالثة".

وتضم المجموعة الثالثة كذلك منتخبي المغرب وفلسطين.

كأس العرب الأردن أنس العوضات
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 32 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر 58 دقيقة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد.. 3 تبديلات مبكرة ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة