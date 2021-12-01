كأس العرب - مدافع السودان يوضح أسباب الخسارة الثقيلة أمام الجزائر

أوضح فارس عبد الله مدافع منتخب السودان سبب الخسارة الثقيلة أمام الجزائر في كأس العرب.

واستهل منتخب السودان مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة بنتيجة 4-0. (طالع التفاصيل)

وقال فارس عبد الله عبر قناة الكأس: "بدأنا المباراة بدون تركيز وكنا بعيدين عن بعض والأخطاء الدفاعية تسببت في استقبال الأهداف".

وأضاف "منتخب الجزائر منتخب كبير وليس سهل وكان في كامل تركيزه خلال المباراة".

وأكمل "اتغلبنا نتيجة كبيرة للسودان ونعتذر لجمهورنا".

وأتم "في المباراة المقبلة أمام منتخب مصر سنقدم مردودا يليق بالكرة السودانية".







































وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة مصر ولبنان بعد ساعة من الآن.

فوز هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين إذ يعد الانتصار الأكبر 2-0 في تاريخ المنتخبين.

انتصار هو الثالث لمنتخب الجزائر مقابل فوز وحيد للسودان وتعادلين.

وسجل بغداد بونجاح ثنائية هي الأولى له مع محاربي الصحراء منذ عامين، والثالثة بشكل عام.

وتصدر مهاجم السد القطري ترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين حتى الآن، متساويا مع ثنائي تونس فراس بلعربي وسيف الدين الجزيري.