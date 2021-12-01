كأس العرب - الجزائر تقسو على السودان برباعية

حقق منتخب الجزائر الفوز الأكبر حتى الآن في كأس العرب بالفوز على السودان بنتيجة 4-0 في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العرب 2021.

سجل أهداف الجزائر: بغداد بونحاح (2) - جمال بلعمري - هلال عربي سوداني.

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة مصر ولبنان بعد ساعة من الآن.

فوز هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين إذ يعد الانتصار الأكبر 2-0 في تاريخ المنتخبين.

انتصار هو الثالث لمنتخب الجزائر مقابل فوز وحيد للسودان وتعادلين.

وسجل بغداد بونجاح ثنائية هي الأولى له مع محاربي الصحراء منذ عامين، والثالثة بشكل عام.

وتصدر مهاجم السد القطري ترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين حتى الآن، متساويا مع ثنائي تونس فراس بلعربي وسيف الدين الجزيري.









































التشكيل

قاد الثلاثي أمير سعيود وبغداد بونجاح وهلال عربي سوداني هجوم منتخب الجزائر.

في المقابل بدأ ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن ورمضان عجب في هجوم منتخب السودان.

وصف المباراة

ضغط الجزائر بدأ قويا للغاية، في الدقيقة العاشرة أرسلت عرضية أرضية من حسين بن عيادة إلى هلال سوداني الذي سدد كرة تصدى لها الحارس في الدقيقة العاشرة.

بغداد بونجاح تابع الكرة بمقصية رائعة لكنها ارتدت من القائم الأيمن لتمنع واحد من أفضل أهداف البطولة من التسجيل.

وفي الدقيقة التالية مباشرة أرسل هلال سوداني بينية إلى بونجاح الذي راوغ الحارس خارج المنطقة وسدد كرة تهادت في طريقها إلى الشباك معلنا الهدف الأول.

📸فرحة بغداد بونجاح بهدفه في مرمى السودان 🇩🇿🥅⚽ pic.twitter.com/EIosqZROGk — FilGoal (@FilGoal) December 1, 2021

في الدقيقة 13 تمريرة ثنائية بين بونجاح وسوداني داخل منطقة الجزاء لكن مدافع السودان حاول تشيتها لتصل إلى الأخير الذي سدد لكن أبو عشرين حارس السودان تألق ومنع الهدف الثاني.

في الدقيقة 25 سدد لاعبو الجزائر تسديدتان متتاليتان ارتدت من دفاع السودان.

وبعد 10 دقائق أرسل بونجاح عرضية لأمير سعيود الذي راوغ المدافع وسدد كرة قوية تصدى لها أبو عشرين وحولها لركنية.

في الدقيقة التالية رد القائم الأيمن الهدف الثاني للجزائر، لكن الضغط تواصل وأرسل ياسين براهيمي عرضية أرضية سددها بونجاح أرضية قوية تصدى لها الحارس وسكنت الشباك.

بغداد بونجاح سجل ثنائية لأول مرة مع منتخب الجزائر منذ نوفمبر عام 2019 وللمرة الثالثة في مسيرته مع منتخب الجزائر 🇩🇿🌟 - تنزانيا ⚽️⚽️ - زامبيا ⚽️⚽️ - السودان ⚽️⚽️#كأس_العرب#FIFArabCup #الجزائر pic.twitter.com/AgbyKE84c1 — FilGoal (@FilGoal) December 1, 2021

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أضاف القائد جمال بلعمري الهدف الثالث برأسية.

الشوط الثاني

دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني، ضغط هلال عربي سوداني على مدافع السودان ليخطف الكرة وسدد كرة على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 50 سجل بونجاح الهدف الخامس لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 68 تحصل منتخب السودان على فرصة تقليص الفارق بركلة جزاء احتسبت على جمال بلعمري.

عبد الرحمن الغربال انبرى للركلة وسددها على يمين الحارس رايس مبولحي الذي تصدى لها في الدقيقة 70 لتصبح أول ركلة جزاء مهدرة في البطولة.

الدقائق الأخيرة مرت دون خطورة على مرمى السودان مع تغييرات الجزائر لتنتهي المباراة بفوز كبير للجزائر على السودان.