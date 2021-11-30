ليفاندوفسكي: صلاح لاعب بقدرات خاصة

أشاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بما يقدمه محمد صلاح في الملاعب الاوروبية مشيرا إلى أن الأداء الجماعي جزء مهم للغاية في اختيار الجوائز الفردية.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2021. (طالع التفاصيل)

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "من وجهة نظري ليست مهمة صعبة على الإطلاق أن تلعب كرة القدم وتحرز الأهداف ولكن يتطلب الأمر عمل جماعي وصبر وحب لهذه الرياضة. اسعى دائما لبذل الجهد وتحقيق الأفضل".

وأضاف عن عدم الفوز بالجائزة " إنها خبرة جديدة ان التقي بلاعبين عظام ربما لم يكن هناك وقت لمقابلتهم من قبل، نحنا الآن لسنا في الملعب ولكن على السجاد ونتحدث سويا وهذا يعني لي الكثير وأن أكون فخورا بنفسي".

وتابع عن صلاح "على مدار سنوات يظهر أفضل المستويات، لديه قدرات كبيرة. اعلم أن المصريين فخورين بصلاح لأنه اللاعب الذي يغير مجريات المباريات ويسجل أهداف هامة . لديه قدرات خاصة ويساعد فريقه وزملائه على الفوز".

وأتم عن الفوز بالجوائز الفردية والجماعية "إذا فكرت في الجائزة فيجب ان تتحدث عن الأداء وهو ما يأتي بمساعدة الزملاء في الفريق، دون زملاء اللاعب لا يمكن أن يظهر مستواه بهذا الشكل وحده".

وجاء ليفاندوفسكي في المركز الثاني لجائزة الكرة الذهبية بفارق 33 صوتا عن ميسي. (طالع التفاصيل)