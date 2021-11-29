ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2021.

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

تابع بث مباشر لكل أحداث حفل الكرة الذهبية من هنا

وأعلنت فرانس فوتبول عن تقديم جائزتين جديدتين هذا العام لأفضل مهاجم وأفضل فريق في العام.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وسجل ليفاندوفسكي 62 هدفا مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا في عام 2021 مع صناعة 10 أهداف.

وفاز ليفاندوفسكي بالدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني.