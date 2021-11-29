ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 21:58

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2021.

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وأعلنت فرانس فوتبول عن تقديم جائزتين جديدتين هذا العام لأفضل مهاجم وأفضل فريق في العام.

وسجل ليفاندوفسكي 62 هدفا مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا في عام 2021 مع صناعة 10 أهداف.

وفاز ليفاندوفسكي بالدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني.

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