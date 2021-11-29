بحثا عن تدعيمات جديدة.. اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي تتابع كأس العرب

تتابع اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى التى يترأسها حماده المصرى وتضم فى عضويتها كل من محمود حسن وأشرف خضر منافسات بطولة كأس العرب.

وقررت اللجنة الفنية متابعة كافة البطولات على الساحة من أجل توسيع دائرة اختيار اللاعبين وبحث تدعيم صفوف الفريق على أفضل شكل فى الميركاتو المقبل.

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب بنسخته الجديدة التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر ،وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتطلع مسئولو اللجنة الفنية للوقوف على العناصر المميزة وبحث ضمها لصفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات المقبلة وفقا لقدرات واحتياجات الفريق.

وتنطلق البطولة بمشاركة اللاعبين المحليين للمنتخبات العربية والتى تعد فرصة جيدة لرصد أفضل اللاعبين القادرين على صنع الفارق.

يمكنك معرفة جدول مباريات منتخب مصر والمواعيد في كأس العرب من هنا.

يمكنك معرفة جدول مباريات كأس العرب والمواعيد والقنوات الناقلة من هنا.