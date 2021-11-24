جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب

تعود منافسات كأس العرب من جديد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من تسع سنوات حيث تقام النسخة الجديدة في قطر.

تبدأ البطولة في 30 نوفمبر 2021 وتنتهي في 18 ديسمبر 2021.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات لبنان والجزائر والسودان.

موعد المباريات

المباراة اليوم الساعة الملعب الجزائر والسودان 1 ديسمبر 1:00 ظهرا ستاد أحمد بن علي مصر ولبنان 1 ديسمبر 4:00 عصرا ستاد الثمامة لبنان والجزائر 4 ديسمبر 4:00 عصرا ستاد الجنوب مصر والسودان 4 ديسمبر 7:00 مساء ستاد راس أبو عبود الجزائر ومصر 7 ديسمبر 10:00 مساء ستاد الجنوب لبنان والسودان 7 ديسمبر 10:00 مساء ستاد المدينة التعليمية

القنوات الناقلة

تنقل بطولة كأس العرب عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس والتي ستذيع المباريات عبر القنوات المفتوحة.

قائمة منتخب مصر

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمته النهائية لبطولة كأس العرب.

واستبعد كيروش من القائمة الأولية كل من: محمد أبو جبل – محمد بسام – محمد حمدي – حسين السيد – ياسر إبراهيم – محمود علاء – علي جبر – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أحمد فتحي – محمد هاني – طارق حامد – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي – حسين الشحات – أحمد سمير – صلاح محسن – حسام حسن.

وخرج لاعبو بيراميدز من القائمة بسبب تعارض مواعيد البطولة مع مباريات المنتخب في كأس العرب.

وانضم لقائمة المنتخب لأول مرة كل من: محمد عبد المنعم (مدافع فيوتشر) - عمر كمال (ظهير فيوتشر) - مروان داوود (مدافع إنبي) - أسامة فيصل (مهاجم البنك الأهلي) – حسين فيصل (مهاجم سموحة) .

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمود جاد (إنبي) – محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (فيوتشر) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - أحمد ياسين (البنك الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي) – مروان داوود (إنبي).

الوسط: عمرو السولية (الأهلي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (الزمالك) - مهند لاشين (طلائع الجيش) – عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - أحمد رفعت (فيوتشر) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم: محمد شريف (الأهلي) – مروان حمدي (سموحة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي) – حسين فيصل (سموحة).