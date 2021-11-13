كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 19:43

كتب : FilGoal

كأس العرب

تعود منافسات كأس العرب من جديد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من تسع سنوات حيث تقام النسخة الجديدة في قطر.

تبدأ البطولة في 30 نوفمبر 2021 وتنتهي في 18 ديسمبر 2021.

البطولة ستشهد مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر والصومال وجيبوتي.

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نظام كأس العرب

تأهلت 9 منتخبات للمشاركة في البطولة بشكل مباشر استنادا على التصنيف وهم تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق والإمارات وسوريا بجانب قطر المستضيف.

شارك 14 منتخبا في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات تأهل منها 7 منتخبات وهم السودان وعمان والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا والبحرين ليكتمل عقد دور المجموعات بمشاركة 16 فريقا يتم تقسيهم إلى 4 مجموعات.

ملاعب البطولة

تستضيف 7 ملاعب البطولة وهي استاد البيت في الخور، واستاد الجنوب في الوكرة بجانب استاد راس أبو عبود واستاد التمامة في الدوحة واستاد المدينة التعليمية الريان وخليفة الدولي في الريان.

مجموعات كأس العرب

المجموعة الأولى تضم منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين

المجموعة الثانية تضم منتخبات تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا

المجموعة الثالثة تضم منتخبات المغرب والسعودية والأردن وفلسطين

المجموعة الرابعة تضم منتخبات مصر والجزائر ولبنان والسودان

القنوات الناقلة لكأس العرب

تنقل بطولة كأس العرب عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس والتي ستذيع المباريات عبر القنوات المفتوحة.

مواعيد مباريات دور المجموعات من كأس العرب

الجولة الأولى

المباراة اليوم الساعة الملعب
تونس - موريتانيا 30 نوفمبر 1:00 ظهرا ستاد أحمد بن علي
العراق - عمان 30 نوفمبر 4:00 عصرا ستاد الجنوب
قطر - البحرين 30 نوفمبر 7:00 مساء ستاد البيت
الإمارات - سوريا 30 نوفمبر 10:00 مساء ستاد راس أبو عبود
الجزائر - السودان 1 ديسمبر 1:00 ظهرا ستاد أحمد بن علي
مصر - لبنان 1 ديسمبر 4:00 عصرا ستاد الثمامة
المغرب - فلسطين 1 ديسمبر 7:00 مساء ستاد الجنوب
السعودية - الأردن 1 ديسمبر 10:00 مساء ستاد المدينة التعليمية

الجولة الثانية

المباراة اليوم الساعة الملعب
البحرين - العراق 3 ديسمبر 1:00 ظهرا ستاد الثمامة
عمان - قطر 3 ديسمبر 4:00 عصرا ستاد المدينة التعليمية
موريتانيا - الإمارات 3 ديسمبر 7:00 مساء ستاد راس أبو عبود
سوريا - تونس 3 ديسمبر 10:00 مساء ستاد البيت
الأردن - المغرب 4 ديسمبر 1:00 ظهرا ستاد أحمد بن علي
لبنان - الجزائر 4 ديسمبر 4:00 عصرا ستاد الجنوب
السودان - مصر 4 ديسمبر 7:00 مساء ستاد راس أبو عبود
فلسطين - السعودية 4 ديسمبر 10:00 مساء ستاد المدينة التعليمية

الجولة الثالثة

المباراة اليوم الساعة الملعب
سوريا - موريتانيا 6 ديسمبر 6:00 مساء ستاد الجنوب
تونس - الإمارات 6 ديسمبر 6:00 مساء ستاد الثمامة
عمان - البحرين 6 ديسمبر 10:00 مساء ستاد أحمد بن علي
قطر - العراق 6 ديسمبر 10:00 مساء ستاد البيت
المغرب - السعودية 7 ديسمبر 6:00 مساء ستاد الثمامة
الأردن - فلسطين 7 ديسمبر 6:00 مساء ستاد راس أبو عبود
لبنان - السودان 7 ديسمبر 10:00 مساء ستاد المدينة التعليمية
الجزائر - مصر 7 ديسمبر 10:00 مساء ستاد الجنوب

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية

ربع النهائي

المباراة اليوم الساعة الملعب
متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى 10 ديسمبر 6:00 مساء ستاد المدينة التعليمية
متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية 10 ديسمبر 10:00 مساء ستاد البيت
متصدر المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة 11 ديسمبر 6:00 مساء ستاد الجنوب
متصدر المجموعة الثالثة مع وصيف المجموعة الرابعة 11 ديسمبر 10:00 مساء ستاد الثمامة

نصف النهائي

المباراة اليوم الساعة الملعب
الفائز من متصدر المجموعة الثانية مع وصيف الأولى مع الفائز من متصدر الرابعة مع وصيف الثالثة 15 ديسمبر 6:00 مساء ستاد راس أبو عبود
الفائز من متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية مع الفائز من متصدر الثالثة مع وصيف الرابعة 15 ديسمبر 10:00 مساء ستاد الثمامة

النهائي والمركز الثالث

تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 1:00 ظهرا على ستاد راس أبو عبود.

تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 6:00 مساء على ستاد البيت.

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