توخيل بعد التعادل مع يونايتد: سجلنا هدفا في كل شبكة.. وهذا ليس فريق رانكيك

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 21:24

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي سعادته بأداء الفريق رغم التعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله في قمة منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "هذه الأمور يمكن أن تحدث في كرة القدم. للأسف حدثت لنا مرتين، الأولى كانت أمام بيرنلي".

وأضاف "أنا سعيد بالأداء حيث سيطرنا من الدقيقة الأولى ولم نتوقف عن الهجوم، ولكن للأسف سجلنا هدفين، واحد في كل شبكة".

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وعن فرصة أنطونيو روديجير في الدقائق الأخيرة قال: "كانت كبيرة وربما إذا أتت في المرمى لصارت نهاية مذهلة لأداء مذهل، ولكن يجب أن نبتلع النتيجة. لعبنا بشكل جيد للغاية وأنا سعيد بذلك".

وأوضح "تميزنا بالالتزام والحدة، ويسعدني كل ما رأيته كمدرب. لا يمكننا ضمان النتائج ولكن إن واصلنا اللعب بهذه الطريقة يمكننا أن نزيد فرصنا في تحقيق النتائج".

أما عن ظهور روميلو لوكاكو في الدقائق الأخيرة قال المدرب الألماني: "إذا كان في كامل لياقته كان ليبدأ هذه المباراة، ولكنه لم يصل إلى ذلك بعد. كنا قريبين للغاية من مرمى الخصم ففكرت أن وجوده من الممكن أن يساعدنا".

وفي تصريحات تالية لقنوات "بي إن سبورتس" قال توخيل عن غياب ميسون ماونت: "ميسون جاهز بدنيا ولكننا اخترنا حكيم (زياش)، لدينا مجموعة قوية ويجب أن نستخدم كل اللاعبين وفقا لما نحتاج إليه".

وعن خطأ جورجينيو الذي أدى لهدف مانشستر يونايتد اوضح "جورجينيو لاعب رائع، ارتكب خطأ كبيرا ولكني سعيد بتسجيله لركلة الجزاء وأتمنى ألا يؤثر عليه ذلك الخطأ".

وأخيرا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، سُئل الألماني عما إذا كان شعر بأنه يواجه فريقا يدربه مواطنه رالف رانكيك فقال: "لا، على الإطلاق".

يذكر أن رانكيك يقترب من منصب مدرب مانشستر يونايتد إلى نهاية الموسم، على أن ينتقل لمنصب استشاري في الإدارة بنهاية الموسم الحالي.

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