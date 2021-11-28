مصدر من الأولمبية لـ في الجول: طريقان أمام العامري بعد نتيجة الانتخابات

كشف مصدر في اللجنة الأولمبية الحلول الممكنة أمام العامري فاروق المرشح لمنصب نائب رئيس الأهلي بعد عدم اعتماد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وحصل FilGoal.com على نسخة من خطاب اللجنة الأولمبية للأهلي باعتماد نتيجة الانتخابات. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأولمبية لـ FilGoal.com: "العامري أمامه طريقين بعد النتيجة".

وتابع "الطريق الأول هو الطعن أمام مركز التسوية على قرار اللجنة ونتيجة اعتماد الانتخابات".

وأضاف "الطريق الثاني هو انتظار أقرب جمعية عمومية يتم فيها الدعوة وفتح باب الترشح مجددا على نفس المنصب ويتم التصويت عليه".

الأهلي أصدر بيانا رسميا فيوقت سابق بخصوص نتائج الانتخابات. (طالع التفاصيل)

ورد مصدر من الأهلي عبر FilGoal.com في وقت سابق بشأن تعامل الجهة الإطدارية. (طالع التفاصيل)