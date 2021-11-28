في الجول يحصل على نسخة من خطاب الأولمبية لـ الأهلي باعتماد نتيجة الانتخابات.. وعدم وجود العامري

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 00:34

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي من حفل افتتاح استاد النادي

حصل FilGoal.com على نسخة من خطاب اللجنة الأولمبية إلى النادي الأهلي باعتماد نتيجة الانتخابات مع عدم وجود العامري فاروق.

الأهلي أصدر بيانا رسميا فيوقت سابق بخصوص نتائج الانتخابات. (طالع التفاصيل)

ورد مصدر من الأهلي عبر FilGoal.com في وقت سابق بشأن تعامل الجهة الإدارية. (طالع التفاصيل)

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية كالتالي:

قامت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بإجراء الانتخابات للمرشحين لمناصب (رئيس مجلس الإدارة - أمين الصندوق - وعضوية مجلس الإدارة - وعضوية مجلس الإدارة شباب) وبعد فرز وعد البطاقات الانتخابية وتجميع وترتيب الحاصلين على أعلى الأصوات في كل منصب من مناصب الإدارة حيث قررت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات عرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقاً لنص المادة (43/2 ) من لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى لإتخاذ شئونها ؛ وإنتهت اللجنة القضائية بناء علي ذلك الى إعلان النتيجة النهائية التى أسفرت عنها العملية الإنتخابية عن الدورة الإنتخابية 2021/2025 ، على النحو التالى:-

1ـ السيد / محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب الرئيس (19307 )صوت

2- السيد / خالد عبد المحسن كامل مرتجى أمين صندوق (14210)صوت

3- السيد / محمد عمر محمد الدماطى عضو مجلس ادارة (19254)صوت

4- السيد / حسام السيد المتولى غالى عضو مجلس ادارة (19223)صوت

5- السيد / محمد زكريا عبيد سراج الدين عضو مجلس ادارة (18701)صوت

6- السيد / طارق حسن عبد الحميد حسن قنديل عضو مجلس ادارة (18253)صوت

7- السيد / محمد محمود عبد العظيم الغزاوى عضو مجلس ادارة (18087) صوت

8- السيد / محمد شوقى السيد إسماعيل عضو مجلس ادارة (17804) صوت

9- السيد / مهند مجدى محمد عبد العزيز محمد عضو مجلس إدارة (17420) صوت

10- محمد جمال عبد القادر عبد البصير عضو مجلس إدارة شباب ( 15102) صوت

11- مى عاطف عبد الفتاح حسن عضو مجلس إدارة شباب ( 14281) صوت

وبناء عليه، انتهت اللجنة الأولمبية وفق الثابت من محضر بند انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي للرياضة البدنية الصارد من اللجنة المشرفة على الانتخابات إلا أنه لا مانع قانونا من اعتماد النتيجة النهائية للعملية الانتخابية للنادي الأهلي.

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