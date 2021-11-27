مصدر من الأهلي لـ في الجول: المجلس في حالة صدمة من تعامل الجهة الإدارية بشأن اعتماد نتيجة الانتخابات

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 20:09

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن شعور مجلس الإدارة بحالة من الصدمة والذهول بشأن اعتماد نتيجة انتخابات النادي الأحمر.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "المجلس في حالة صدمة وذهول من تعامل الجهة الإدارية فيها يخص اعتماد منصب نائب رئيس النادي الذي نجح فيه العامري فاروق بالتزكية".

وأضاف "إجراءات فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس جميعا سليمة وقانونية 100%، بداية من إجراءات ترشحه لعملية التصويت والفرز وإعلان النتيجة".

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وأكمل "بالتالي النادي الأهلي لا يقبل هذا التعسف وسيتخذ كافة الإجراءات لحماية حقوق جمعيته العمومية".

وأتم "وخلال ساعات قليلة سيصدر النادي بيانا لتوضيح موقفه وكيف سيتحرك في هذا الشأن".

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قررت عرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وهو العامري فاروق على الجمعية العمومية وفقا لنص المادة (43/2) من لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى لإتخاذ شئونها، وذلك بسبب عدم ترشح أي منافس له على هذا المنصب في الانتخابات.

تعرف على نتائج انتخابات الأهلي كاملة من هنا

الأهلي محمود الخطيب
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