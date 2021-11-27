كلوب عن مدرب مانشستر يونايتد الجديد: للأسف مدرب جيد سيأتي إلى إنجلترا

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن اقتراب رالف رانكيك مديرا فنيا لـ مانشستر يونايتد قائلا: "للأسف مدرب جيد سيأتي إلى إنجلترا".

وتوصل الألماني لاتفاق لتدريب مانشستر يونايتد لنهاية الموسم مع تولي دورا استشاريا لمدة موسمين بعد نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب: "عادة لا اتحدث عن أشياء لم يتم تأكيدها، لكن إذا قلت لي أن هذا قد يحدث ربما أصدقك".

وتابع "للأسف مدرب جيد سيأتي إلى إنجلترا، وسيكون إلى مانشستر يونايتد".

وأكمل "هو فعلا مدرب خبير وبنى فريقين شهيرين من لا شيء وجعلهم قوى خطيرة في ألمانيا وهم هوفنهايم وريد بول لايبزج".

وواصل "تولى مناصب مختلفة في كرة القدم، لكنه التهديد الأول عندما يصبح مدربا، كونه مدربا هذا أفضل شيء يبرع فيه".

وأردف "مانشستر يونايتد سيكون فريقا منظما، في الملعب، علينا إدراك ذلك وتلك لن تكون أخبار جيدة لباقي الفرق".

وأتم "المدرب يحتاج للوقت لتدريب الفريق، وهو سيدرك أن لا وقت للتدريب لأنهم يلعبون طيلة الوقت وذلك سيكون أصعب بعض الشيء عليه، هو مدرب رائع ورجل جيد".

وتوصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع لوكوموتيف موسكو بشأن إنهاء عقد الألماني رالف رانكيك رئيس التنمية الرياضية في النادي الروسي.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" فإن الاتفاق سيتم توقيعه في عطلة الأسبوع الحالي.

مدرب شتوتجارت وشالكه وريد بول لايبزيج الألماني سبق له العمل في كافة الأصعدة على مستوى التدريب والإدارة والتحكم باستراتيجية الانتقالات في شركة ريد بول.

وسبق أن تولى رانكيك تدريب أندية هانوفر وشالكه وهوفنهايم وريد بول لايبزج.

كما ارتبط اسمه بتدريب ميلان في 2019 قبل أن يجدد الروسونيري تعاقد ستيفانو بيولي.

وسيخلف رانكيك النرويجي أولي جونار سولشاير الذي رحل عن تدريب الشياطين الحمر.

وقاد مايكل كاريك تدريب الفريق بشكل مؤقت، إذ قاد الشياطين الحمر أمام فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا.