ذا أثليتك: رانكيك يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

رالف رانكيك

توصل الألماني رالف رانكيك إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لقيادة الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

المدرب البالغ 63 عاما يُعرف بـ "الأب الروحي للتدريب الحديث في ألمانيا"، يتولى حاليا منصب رئيس التطوير والرياضة في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن الألماني توصل لاتفاق للرحيل عن النادي الروسي.

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مدرب شتوتجارت وشالكه وريد بول لايبزيج الألماني سبق له العمل في كافة الأصعدة على مستوى التدريب والإدارة والتحكم باستراتيجية الانتقالات في شركة ريد بول.

ووافق رانكيك على توقيع عقد يمتد لمدة 6 أشهر حتى مايو المقبل، مع إمكانية التمديد لعامين متوليا دورا استشاريا.

ولن يتواجد الألماني على رأس الفريق فنيا في مواجهة تشيلسي الأسبوع المقبل لعدم حصوله على تصريح العمل في إنجلترا.

وسبق أن تولى رانكيك تدريب أندية هانوفر وشالكه وهوفنهايم وريد بول لايبزج.

كما ارتبط اسمه بتدريب ميلان في 2019 قبل أن يجدد الروسونيري تعاقد ستيفانو بيولي.

وسيخلف رانكيك النرويجي أولي جونار سولشاير الذي رحل عن تدريب الشياطين الحمر.

وقاد مايكل كاريك تدريب الفريق بشكل مؤقت، إذ قاد الشياطين الحمر أمام فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد رالف رانكيك الدوري الإنجليزي
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