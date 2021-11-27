الأهلي يشكر الزمالك.. ووفد رسمي يقدم العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم

تقدم النادي الأهلي بالشكر لنظيره الزمالك بعدما أرسل الأبيض تهنئة لمجلس إدارة القلعة الحمراء بعد فوزه في انتخابات النادي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "يتقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت أمس".

وأضاف "وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد".

وفاز محمود الخطيب وقائمته برئاسة الأهلي لدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات مقبلة. (طالع نتائج انتخابات الأهلي كاملة)

وتقدم الزمالك بالتهنئة لمحمود الخطيب وأفراد قائمته بعد فوزه في انتخابات القلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر إقامة انتخابات الزمالك خلال شهر يناير المقبل حسبما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي قبل أيام.