الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق

فاز محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي بمقعد الرئيس في انتخابات النادي لدورة انتخابية ثانية لمدة 4 سنوات مقبلة.

واستطاعت قائمة محمود الخطيب بالكامل، الفوز بمقاعد الانتخابات للدورة الثانية على التوالي.

وحصل الخطيب على مجموع أصوات 19،362 صوتا.، فيما حصل منافسه خالد سليمان على 2،320 صوتا، بجانب 445 صوتا باطلا في خانة الرئيس.

من جهة أخرى، فاز خالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق بعد منافسة مع خالد الدرندلي.

وحصل مرتجي على 14،201 صوت مقابل حصول خالد الدرندلي على 7،482 صوت، و585 صوت باطل.

واحتفظ العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي للدورة الثانية على التوالي بالتزيكة لعدم وجود مرشحين وبعد تخطي نسبة 25% من الأصوات لصالحه حسب اللائحة، فيما نجح حسام غالي كعضو مجلس إدارة فوق السن بحصوله على 19 ألف صوت، كأثر المرشحين على منصب العضوية حصولا على أصوات.

وأخيرا، فاز محمد الجارحي ومي عاطف بقعدي العضوية تحت السن، فيما لم يوفق عمر ربيع ياسين في الانتخابات بعد حصوله على 9 ألاف صوت.

وجاء التشكيل النهائي لمجلس إدارة الأهلي الجديد كالتالي:

الرئيس: محمود الخطيب.

نائب الرئيس: العامري فاروق.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

الأعضاء فوق السن: حسام غالي – طارق قنديل – محمد سراج الدين – محمد شوقي – محمد الدماطي – محمد الغزاوي – مهند مجدي.

الأعضاء تحت السن: محمد الجارحي – مي عاطف.

كانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد شهدت حضور 22 ألفا و580 فردا على مدار يومين.