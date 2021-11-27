الزمالك يهنئ مجلس الأهلي الجديد "نتمنى القضاء على أية فتنة بين الناديين"

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 11:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

هنأ مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس الأهلي الجديد بالنجاح في الانتخابات.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر موقع النادي الرسمي، يهنئ فيه محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه بالنجاح في الانتخابات.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي:

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مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور يقدم التهنئة لمجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة 2022 - 2025 .

ويتمني أن يوفقنا الله مع المجلس المنتخب الجديد في القضاء على أية فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر.

ومجلس إدارة نادي الزمالك ينتهز الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الاهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك.

كانت قائمة محمود الخطيب قد نجحت بالكامل في انتخابات النادي الأهلي، والتي أعلنت نتائجها فجر اليوم السبت. (طالع نتائج انتخابات الأهلي كاملة)

ومن المقرر إقامة انتخابات الزمالك خلال شهر يناير المقبل حسبما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي قبل أيام.

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