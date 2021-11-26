رئيس كاف: صلاح الأفضل في العالم.. وأريد فوز مصر بـ كأس العالم

تحدث باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن استعدادات الكاميرون لاستضافة كأس الأمم وكذلك حظوظ محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وتواجد موتسيبي في افتتاح مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال موتسيبي عن استضافة الكاميرون لكأس الأمم الإفريقية عبر أون تايم سبورتس 1: "كأس الأمم الإفريقية حدث مهم جدا ويجب أن يكون مُرتب ومُنظم بشكل رائع، ذهبت إلى الكاميرون مرتين أو 3 للتأكد من أن كل شيء على ما يرام".

وأضاف "واثق جدا وسأعود للكاميرون وعلى يقين أنهم سيحققون نجاحا كبيرا".

وكان الاتحاد الإفريقي قد علق لـ FilGoal.com في وقت سابق على عدم جاهزية بعض المنشأت في الكاميرون قبل أقل من شهرين على استضافة البطولة. (طالع التفاصيل)

وتابع موتسيبي: "مصر دائما على القمة في كأس الأمم الإفريقية، ولكن في كأس العالم مصر من الدول التي قد تذهب بعيدا وتحقق نتائج بها".

وأردف "أريد فوز أحد الدول الإفريقية بكأس العالم ومصر أحد تلك الدول التي تعطينا هذا الأمل سواء في كأس العالم المقبلة أو التي يليها".

وتطرق للحديث عن موقف المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قائلا: "يُعلن عن ذلك في الوقت المناسب، يجب أن نأخذ في الاعتبار على قدرة كاف على إدارة تلك المرحلة من التصفيات بشكل رائع بالتعاون مع فيفا".

ويجري كاف اجتماع اللجنة التنفيذية يومي الخميس والجمعة للإعلان عن كافة تفاصيل المرحلة الأخيرة من كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وواصل عن مستقبل كرة القدم في كاف "سيكون مشرقا هناك محمد صلاح وساديو ماني وصامويل إيتو وديديه دروجبا، القارة مليئة بالمواهب".

وأوضح "بدأنا عملية الاستثمار في الشباب بـ 10 ملايين دولار لإنشاء مدرسة للقارة لأنها حجر الزاوية في كرة القدم".

وأتم عن محمد صلاح قائلا: "لا يوجد شك في أن صلاح هو الأفضل، أحب ميسي ورونالدو لكنني إفريقي ولست محايدا في ذلك وأحب صلاح ويجب أن نفخر به".