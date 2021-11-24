في الجول يكشف ما سيدور بـ اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لـ كاف

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا هاما يومي الخميس والجمعة لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العمومية على الترتيب لمناقشة عدد من الأمور المهمة للفترة المقبلة.

وأبرز ما سيتم مناقشته في الاجتماع هو موعد قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم ونظام إقامة هذا الدور وإمكانية استخدام تقنية الفيديو بالإضافة لتحديد موعد السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز ما سيتم مناقشته والمقترحات المطروحة على طاولة الاجتماع:

- موعد قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

ضمنت 10 منتخبات تأهلها إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وتقام المباريات في شهر مارس لتتأهل 5 منهم إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وكان الاقتراح المقدم لإقامة القرعة هو يوم 18 ديسمبر على هامش نهائي كأس العرب المقرر إقامته في قطر.

ولكن هناك مقترح آخر ظهر بتأجيل القرعة لتقام في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل في الكاميرون على هامش بطولة أمم إفريقيا.

وفي حال تم الموافقة على ذلك الاقتراح سيتم اعتماد تصنيف شهر ديسمبر في القرعة.

- نظام مباريات التصفيات "كل الحلول مطروحة"

ربما أبرز ما سيتم مناقشته والتصويت عليه هو نظام إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

* الأمر الأول هو إقامة المباريات بالنظام الذي تم تحديد لاحقا بطريقة الذهاب والإياب

وفي حال تم الاستقرار على ذلك النظام سيتم التصويت على طلب بعض الاتحادات بتطبيق لائحة كاف التي صدرت في 2019 بإقامة مباراة الإياب على ملعب الفريق صاحب التصنيف الأول.

بينما هناك اتحادات أخرى طلبت تطبيق لائحة الاتحاد الدولي (فيفا) بأن تكون مباراة الإياب عن طريق القرعة وليست محددة مسبقا.

* الأمر الثاني هو طرح المقترح القطري الذي تم تداوله منذ أيام عن استضافة قطر التصفيات لتقام من مباراة واحدة فقط يتحدد منها المتأهل لكأس العالم وهو ما سيت مناقشته والتصويت عليه.

- تقنية الفيديو

خاطب كاف نظيره الاتحاد الدولي من أجل تحديد إمكانية استخدام تقنية الفيديو VAR في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إذا استوفت ملاعب المنتخبات العشرة الشروط المطلوبة.

وترك فيفا حرية الاختيار للاتحاد الإفريقي بشأن استخدام تقنية الفيديو من عدمها في المرحلة الختامية.

وسيتم مناقشة الأمر خلال اجتماع المكتب التنفيذي وبعد ذلك سيتم التصويت لتحديد موقف تقنية الفيديو من المباريات.

- السوبر الإفريقي

اقترح كاف إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل.

وخاطب كاف كل من الاتحادين المصري والمغربي لتحديد موقف كل منهما من الموعد المقترح خاصة مع مباريات جدول الدوري لكل من الفريقين.

وينتظر المكتب التنفيذي رد الاتحادين المصري والمغربي في اجتماع الغد وإذا وافقا سيتم تحديد يوم 24 من ديسمبر موعدا للسوبر الإفريقي.

وفي حال تم رفض الموعد المقترح من كاف سيتم تأجيل السوبر الإفريقي إلى أحد شهري فبراير ومارس وفقا لجدول كأس العالم للأندية والذي يشارك به الأهلي.

- السوبرليج

وأخيرا يناقش المكتب التنفيذي موقف إقامة دوري السوبرليج الإفريقي وإلى أي مدى وصلت المقترحات المقدمة بهذا الشأن.

وفي نهاية الاجتماع سيصدر كاف بيانا لتوضيح ما تم الوصول إليه بشأن السوبرليج.