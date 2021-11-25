كلوب ينفعل على صحفي بسبب تصريحات التقليل من أمم إفريقيا

انفعل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على صحفي إفريقي بسبب أزمة تصريحاته التي يرى البعض أنها تقلل من شأن بطولة أمم إفريقيا.

ليفربول يرد عبر في الجول: هل قصد كلوب التقليل من أمم إفريقيا؟

وقال أحد الصحفيين الأفارقة الذين حضروا المؤتمر الصحفي لكلوب عقب لقاء بورتو: "يورجن، لقد قلت جملة بطولة صغيرة وأنت تصف كأس أمم إفريقيا، أعتقد أنك مطالب باعتذار، لأنها إهانة للاعبين الأفارقة وللجماهير ولشعوب القارة".

هنا انفعل كلوب قائلا "لم أقصد ما فهمته، ولم أقصد التقليل من البطولة أو من القارة الإفريقية، فليفربول سيفقد 3 من أهم لاعبيه أثناء هذه البطولة المهمة".

وتابع "لم يخطر في بالي على الإطلاق أن يفهم البعض ما أقوله بطريقة سيئة، لقد قلتها بطريقة ساخرة".

وأردف "لو شاهدت المؤتمر الصحفي كاملا لفهمت ما أقول، لقد قلت إنه لا توجد أي فترة توقف دولي حتى شهر مارس المقبل، واستدركت متهكما هناك بطولة صعيرة في يناير".

وأكمل رده على الصحفي "اللغة الإنجليزية ليست لغتي الأولى، ولكن إذا كنت تريد فهمي بشكل خاطئ دائما فلتفعل ذلك".

وأتم المدرب الألماني "لم أقصد التقليل من البطولة لكنكم خلقتم شيئا من لا شيء".

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كلوب قال خلال مؤتمر صحفي سابق أن أمم إفريقيا هي بطولة صغيرة في القارة.

وأجاب ماك ماكان المتحدث الرسمي باسم ليفربول لـ FilGoal.com عن سؤال هل قصد كلوب التقليل من البطولة: "لم يقصد كلوب أي شيء سيئ عن البطولة، إنه ساخر بطبعه وكان يبتسم وقت قوله لذلك".

ومن جانبه قال بول جويس صحفي ذا تايمز وأحد المتواجدين في المؤتمر لـ FilGoal.com: "لم يقصد كلوب ذلك بقلة احترام. إنه يعني أنها بطولة كبيرة ولكن في إنجلترا نعتقد أنها صغيرة. كان ينتقد الإعلام الإنجليزي وليس البطولة".

ويفقد ليفربول جهود الثلاثي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا خلال شهر يناير للمشاركة في بطولة إفريقيا التي ستقام في الكاميرون.