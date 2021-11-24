إيميل هيسكي: لا أجد أي سبب يجعل صلاح يرحل من ليفربول

لا يجد إيميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق أي أسباب تجعل محمد صلاح نجم الفريق حاليا يرغب في الرحيل من أنفيلد.

محمد صلاح النادي : ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع الريدز بتسجيل 16 هدفا هذا الموسم، منها 11 في الدوري الإنجليزي.

وقال هيسكي في تصريحات لصحيفة ميرور: "صلاح لا ينشغل بأشياء مثل تجديد العقد والأضواء التي تحيط به وحصيلة الأهداف التي يسجلها، ومن الرائع رؤية ذلك".

وأضاف "ما يفعله صلاح على أرض الملعب يتحدث عن نفسه، فهو لا يحتاج إلى قول أي شيء، يدع الآخرون يرتبون ذلك".

وتابع "صلاح لاعب رائع، فهو لا يسمح لأي شخص بإلهاءه، لا أحد يحقق هذه الأرقام إلا إذا كان يتمتع بعقلية قوية ويكون تركيزه الأكبر على كرة القدم فقط".

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وواصل الدولي الإنجليزي السابق "بينما يتحدث الناس عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول أو إمكانية رحيله يستمر هو في فعل الأشياء التي يريدها".

وأكمل "صلاح يبدو مرتاحا جدا في صفوف ليفربول، لذا لا أجد أي سبب لانتقاله بعيدا عن الريدز".

قائد منتخب مصر شارك في 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 7.

في 219 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 141 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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