بعد مرور 12 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي يثبت يوما بعد يوم أنه ضمن أفضل لاعبي البطولة في الألفية الجديدة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 16 هدفا هذا الموسم، منها 11 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة 12 مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (11 هدفا)

2- ساديو ماني (7 أهداف)

2- جيمي فاردي (7 أهداف)

4- مايكل أنطونيو (6 أهداف)

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أكثر من صنع الأهداف

1- محمد صلاح (7 أهداف)

1- بول بوجبا (7 أهداف)

3- ترينت ألكسندر أرنولد (6 أهداف )

4- جابريل جيسوس (5 أهداف)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

1- ويلفريد زاها (هدفان)

1- جيمس وارد براوس (هدفان)

1- تيمو بوكي (هدفان)

5- محمد صلاح (هدف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (26 تسديدة)

2- إسماعيلا سار (15 تسديدة)

2- ساديو ماني (15 تسديدة)

4- ماسون جرينوود (13 تسديدة)

4- مايكل أنطونيو (13 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (48 تسديدة)

2- ساديو ماني (39 تسديدة)

3- مايكل أنطونيو (38 تسديدة)

4- رافينيا (35 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- نجم منتخب مصر ضمن 73 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ12 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- صلاح ضمن 26 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ12 (1080 دقيقة).













































ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 219 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 141 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.