الحسم يتأجل للجولة الأخيرة.. بنفيكا يتعادل أمام برشلونة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 00:08

كتب : FilGoal

برشلونة ضد بنفيكا - دوري أبطال أوروبا

تأجل حسم البطاقة الثانية من المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا إلى الجولة الأخيرة بعد التعادل السلبي بين برشلونة وبنفيكا على ملعب كامب نو.

وحسم التعادل السلبي مواجهة برشلونة وبنفيكا ضمن مباريات الجولة الخامسة ليتأزم موقف الفريق الكتالوني قبل الجولة الختامية.

ورغم احتلال برشلونة المركز الثاني برصيد 7 نقاط إلا أن الفريق الكتالوني سيخرج لمواجهة بايرن ميونيخ في الجولة الختامية، أما بنفيكا صاحب المركز الثالث بـ 5 نقاط سيواجه دينامو كييف متذيل الترتيب.

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وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بينما يتذيل دينامو كييف الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بينما صاحب المركز الثالث ينتقل إلى الدوري الأوروبي.

واستحوذ برشلونة على الكرة مبكرا بحثا عن الفوز الذي يحسم التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال.

وباغت يوسف ديمير فريق بنفيكا بتسديدة قوية في الدقيقة الثامنة ولكن تصدى لها أوديسياس فلاكوديموس حارس مرمى بنفيكا ببراعة.

وكاد جافي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 27 ولكن مرت أعلى العارضة، وبعدها بدقيقة واحدة انفرد خوردي ألبا وسدد كرة رائعة ولكن أنقذها حارس مرمى بنفيكا ببراعة.

وأنهى بنفيكا هيمنة برشلونة على الكرة وفي الدقيقة 35 أنقذ تير شتيجن هدفا محققا برأسية قوية من رومان ياريمتشوك.

وألغى حكم اللقاء هدفا لفريق بنفيكا في الدقيقة 36 سجله نيكولاس أوتاميندي بسبب خروج الركنية خارج خط المرمى.

وقبل دقيقتان من نهاية الشوط الأول نجح يوسف ديمير بمهارة رائعة في تسديد كرة رائعة ولكن ارتطمت في العارضة.

وفي الشوط الثاني هدأ اللقاء نسبيا في الربع ساعة الأولى من الشوط بسيطرة على الكرة دون خطورة على المرميين.

وسدد فرينكي دي يونج رأسية رائعة في الدقيقة 68 ولكن أبعدها حارس مرمى بنفيكا ببراعة وحولها إلى ركنية.

وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة واصل برشلونة ضغطه المتواصل بحثا عن هدف التأهل بينما اعتمد بنفيكا على الهجمات المرتدة.

وكاد بنفيكا أن يقتل المباراة نهائيا في الدقيقة 93 بعد انفراد هاريس سيفيروفيتش بالمرمى ولكن بعد تخطي تير شتيجن سددها بجوار القائم.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ليتأزم موقف برشلونة قبل الجولة الختامية إذ أنه لا بديل عن فوزه على بايرن ميونيخ في ألمانيا أو تعثر بنفيكا أمام دينامو كييف.

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