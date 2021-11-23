صلاح يتراجع في ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

ابتعد محمد صلاح مهاجم ليفربول عن قمة ترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عقب مرور 12 جولة من المسابقة.

وسجل صلاح هدفا في مباراة أرسنال بالدوري هذا الأسبوع والتي انتهت بفوز الريدز 4-0.

وتراجع صلاح من قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إلى المركز الثالث، بينما تمسك ريس جيمس مدافع تشيلسي بالصدارة، وجاء زميله في ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثاني.

بعد مرور 12 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 11 هدفا بفارق 4 أهداف عن ملاحقه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

كيف يتم الاختيار؟

توضح الشبكة الإنجليزية أن الترتيب يستخدم فيه 35 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

لاعب المقاولون العرب السابق عاد لتسجيل الأهداف مع ليفربول بعدما توقف خلال المباريات الثلاثة السابقة، عقب 10 مباريات متتالية هز فيها الشباك في مختلف البطولات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 219 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 141 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.