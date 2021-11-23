جائزة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 00:20
كتب : FilGoal
فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2020-2021 من مؤسسة لادبروكس نورث ويست لكرة القدم.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتفوق صلاح على روبن دياز مدافع مانشستر سيتي ولوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد.
لادبروكس نورث ويست هي مؤسسة إنجليزية تقدم الجوائز للأفضل داخل وخارج الملعب في إنجلترا.
And the @Ladbrokes Northwest Football Award for @PremierLeague Player of the Season goes to... @LFC's @MoSalah for another incredible season. #NWFA2021 pic.twitter.com/DIRy6vPEIv— Ladbrokes Northwest Football Awards (@NWFAwards) November 22, 2021
صلاح لعب 37 مباراة مع ليفربول في الدوري الموسم الماضي، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 5 آخرين.
وتواجد صلاح ضمن 11 مرشحا للفوز بجائزة "ذا بيست" من فيفا للأفضل في العالم لعام 2020. (طالع التفاصيل)
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 11 هدفا.
Another well-deserved accolade for @MoSalah, as he wins the @NWFAwards Premier League Player of the 2020/21 Season 👏 pic.twitter.com/SnrGMp3NBU— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2021
وفاز هيرفي إيليتوت لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب صاعد عن الموسم الماضي بعد تألقه مع بلاكبيرن روفرز.
آدم أرمسترونج مهاجم ساوثامبتون الحالي وبلاكبيرن روفرز السابق فاز بجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب الموسم الماضي.