جائزة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح حفل إيرث شوت

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2020-2021 من مؤسسة لادبروكس نورث ويست لكرة القدم.

وتفوق صلاح على روبن دياز مدافع مانشستر سيتي ولوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد.

لادبروكس نورث ويست هي مؤسسة إنجليزية تقدم الجوائز للأفضل داخل وخارج الملعب في إنجلترا.

أخبار متعلقة
صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة ذا بيست لـ الأفضل في العالم تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي هدف وخطورة لا تتوقف.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أرسنال؟ صلاح يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

صلاح لعب 37 مباراة مع ليفربول في الدوري الموسم الماضي، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتواجد صلاح ضمن 11 مرشحا للفوز بجائزة "ذا بيست" من فيفا للأفضل في العالم لعام 2020. (طالع التفاصيل)

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 11 هدفا.

وفاز هيرفي إيليتوت لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب صاعد عن الموسم الماضي بعد تألقه مع بلاكبيرن روفرز.

آدم أرمسترونج مهاجم ساوثامبتون الحالي وبلاكبيرن روفرز السابق فاز بجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب الموسم الماضي.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
نرشح لكم
جائزة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي كواترو: شرط غريب من سان جيرمان للموافقة على تدريب بوكيتينو لـ مانشستر يونايتد.. ودور زيدان صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة ذا بيست لـ الأفضل في العالم تجديد عقد ساوثجيت مع منتخب إنجلترا حتى 2024 أثلتيك: بعد إقالته من نيوكاسل.. بروس مستعد لتدريب مانشستر يونايتد رسالة رونالدو الوداعية لـ سولشاير.. وتقارير تزعم عدم رضاه عن هذا القرار
أخر الأخبار
جائزة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
 طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة زيزو: لا يوجد أي كسر 22 دقيقة | الدوري المصري
كواترو: شرط غريب من سان جيرمان للموافقة على تدريب بوكيتينو لـ مانشستر يونايتد.. ودور زيدان 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال ضد بوهانج ستيلرز.. ليلة القبض على زعامة آسيا 54 دقيقة | تقرير في الجول
أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب ساعة | الدوري المصري
محمد دبش: نلعب للفوز أمام كل فرق الدوري ساعة | الدوري المصري
الزنفلي: كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحظ لم يحالفنا في ركلة الجزاء ساعة | الدوري المصري
محمود علاء وأوباما ينفيان عبر في الجول واقعة "تعنيف ناشئ الزمالك" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال