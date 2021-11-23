جائزة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2020-2021 من مؤسسة لادبروكس نورث ويست لكرة القدم.

وتفوق صلاح على روبن دياز مدافع مانشستر سيتي ولوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد.

لادبروكس نورث ويست هي مؤسسة إنجليزية تقدم الجوائز للأفضل داخل وخارج الملعب في إنجلترا.

صلاح لعب 37 مباراة مع ليفربول في الدوري الموسم الماضي، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتواجد صلاح ضمن 11 مرشحا للفوز بجائزة "ذا بيست" من فيفا للأفضل في العالم لعام 2020. (طالع التفاصيل)

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 11 هدفا.

Another well-deserved accolade for @MoSalah, as he wins the @NWFAwards Premier League Player of the 2020/21 Season 👏 pic.twitter.com/SnrGMp3NBU — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2021

وفاز هيرفي إيليتوت لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب صاعد عن الموسم الماضي بعد تألقه مع بلاكبيرن روفرز.

آدم أرمسترونج مهاجم ساوثامبتون الحالي وبلاكبيرن روفرز السابق فاز بجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب الموسم الماضي.