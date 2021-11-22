صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة ذا بيست لـ الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المرشحين للفوز بجائزة "The Best" للأفضل في العالم عن عام 2021.

وتواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجانب عشرة مرشحين آخرين للفوز بالجائزة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفلة ستقام 17 يناير 2022.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

كريم ينزيمة - ريال مدريد

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

جورجينو - تشيلسي

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

نيمار - باريس سان جيرمان

نجولو كانتي - تشيلسي

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي فاز بالجائزة في العام الماضي بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأعلن الاتحاد الدولي قائمة من 2 حراس مرشحين للفوز بأفضل حارس مرمى في 2021

وجاءت قائمة الحراس كالتالي:

أليسون بيكر - ليفربول

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

كاسبر شمايكل - ليستر سيتي

جانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

إدوارد ميندي - تشيلسي

وفاز مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى لـ عام 2020 بعد منافسة مع أليسون ويان أوبلاك