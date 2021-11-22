أول قرار من مرتضى بعد عودته لرئاسة الزمالك.. وموعد ذهابه لمقر النادي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 22:26

كتب : بسام أبوبكر

مرتضى منصور

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا عقب عودته لرئاسة النادي الأبيض.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان مرتضى منصور كالآتي: "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسة مرتضي منصور أول اجتماع صباح غدا الثلاثاء".

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وأضاف "ويعقد مرتضي منصور مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في الحادية عشر صباحا بمكتبه في 41 شارع أحمد عرابي في المهندسين لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك".

وأتم "كما سيتواجد مرتضى منصور في مقر نادي الزمالك يوم الخميس المقبل لمقابلة الأعضاء الساعة الخامسة عصرا".

وأدلى مرتضى منصور رئيس الزمالك بأول تصريح له بعد عودته لرئاسة القلعة البيضاء لـFilGoal.com: (طالع التفاصيل)

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