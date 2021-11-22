وزارة الشباب والرياضة: عودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة الزمالك

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 21:53

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بعودة مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة نادي الزمالك.

وقال بيان وزارة الشباب والرياضة: "فى إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري، أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم قرارا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة النادى، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك".

وأضاف "كما جاء القرار حرصا من وزارة الشباب والرياضة علي صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأربع سنوات المقبلة".

وأتم "ستتابع الوزارة كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان علي استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك".

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي قبل أن تنتهي مدته يوم أمس الأحد.

مرتضى منصور الزمالك
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