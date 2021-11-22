أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 22:16

كتب : بسام أبو بكر

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أدلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأول تصريح له عقب عودته لرئاسة القلعة البيضاء لـFilGoal.com.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com: "سوف أعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا في مكتبي للتحدث والإعلان عن كل شيء بخصوص الانتخابات وفريق الكرة".

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وأضاف "لا أستطيع التحدث عن الجهاز الفني وكارتيرون واللاعبين في الوقت الحالي وأنتظر المؤتمر الصحفي للإعلان عن كل قراراتي والكشف عن كل شيء".

وأتم تصريحاته "لن أتحدث في الوقت الحالي رغم أن قرار عودتي لرئاسة نادي الزمالك صدر بشكل رسمي".

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في الجولة الخامسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري
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