الزمالك يتعثر أمام شفرة البنك الأهلي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 22:03

كتب : FilGoal

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

تعادل الزمالك مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

تقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 70.

التشكيل

أخبار متعلقة
وزارة الشباب والرياضة: عودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة الزمالك أسامه نبيه: هناك مسؤول في الزمالك ضحى بلاعبين من أجل ابنه طبيب الزمالك: الإجهاد يبعد عمر السعيد عن مباراة البنك الأهلي أحمد مجدي: اجتمعت بـ كارتيرون لكنه يرفض وجود مساعد في جهاز الزمالك

عاد الثنائي حمزة المثلوثي ويوسف أوباما للتشكيل الأساسي للزمالك وتواجد عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وغاب أشرف بنشرقي بسبب الإصابة بجانب عمر السعيد.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بسخونة، حيث تألق محمود الزنفلي أمام تسديدة إمام عاشور في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد عليه محمد عواد بتألق أمام رأسية محمد هلال في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 16، استغل هلال رأسية أسامة إبراهيم ولعب رأسية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى عواد، لتسكن المرمى معلنة الهدف الأول للبنك الأهلي.

وطوال الشوط الأول، حاول الزمالك تعديل النتيجة دون طائل، وربما اقترب في الدقيقة 24 برأسية من الونش مع خروج خاطئ من الزنفلي، ولكن كرته أخطأت المرمى.

وفي الشوط الثاني، بدأ الزمالك ضاغطا بغية إحراز هدف التعادل، حيث وجدت عرضية زيزو رأس أوباما ولكنها علت عارضة الزنفلي.

وفي الدقيقة 58، شارك محمد أوناجم بدلا من سيف الجزيري.

وبعدها بدقيقتين، منع القائم الأيمن للزنفلي هدفا محققا للزمالك. زيزو لعب ركلة حرة ارتدت لفتحي الذي سدد كرة بالقدم اليسرى ضربت قائم البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 66، شارك أيمن حفني بدلا من إمام عاشور.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 67، بعد أن لمست عرضية المثلوثي يد إسحاق يعقوبو، وعاد محمود عاشور لتقنية حكم الفيديو المساعد ليحتسب ركلة جزاء سجلها زيزو بنجاح، مسددا ركلته الجزاء الخامسة وهدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وفي الدقيقة 82، كاد الزنفلي يمنح الزمالك هدفا بعد أن حاول مراوغة أوباما، ولكن الأخير قطع الكرة ومررها لمصطفى فتحي الذي سددها خارج المرمى.

وعاد حازم إمام للمشاركة، على حساب المثلوثي، في الدقيقة 83.

وتعرض زيزو لإصابة في الدقيقة 92 سقط على إثرها خارج الملعب.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة السادسة في المركز العاشر.

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب محمد دبش: نلعب للفوز أمام كل فرق الدوري الزنفلي: كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحظ لم يحالفنا في ركلة الجزاء محمود علاء وأوباما ينفيان عبر في الجول واقعة "تعنيف ناشئ الزمالك" خالد جلال: إذا دافعنا فقط سنستقبل أهدافا بكل تأكيد.. وأرى أن النقطة منطقية ديانج: سعيد بمشاركتي في 100 مباراة مع الأهلي
أخر الأخبار
كواترو: شرط غريب من سان جيرمان للموافقة على تدريب بوكيتينو لـ مانشستر يونايتد.. ودور زيدان 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال ضد بوهانج ستيلرز.. ليلة القبض على زعامة آسيا 24 دقيقة | تقرير في الجول
أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب 45 دقيقة | الدوري المصري
محمد دبش: نلعب للفوز أمام كل فرق الدوري 45 دقيقة | الدوري المصري
الزنفلي: كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحظ لم يحالفنا في ركلة الجزاء 46 دقيقة | الدوري المصري
محمود علاء وأوباما ينفيان عبر في الجول واقعة "تعنيف ناشئ الزمالك" 57 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: إذا دافعنا فقط سنستقبل أهدافا بكل تأكيد.. وأرى أن النقطة منطقية ساعة | الدوري المصري
ديانج: سعيد بمشاركتي في 100 مباراة مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال