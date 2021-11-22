الزمالك يتعثر أمام شفرة البنك الأهلي

تعادل الزمالك مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

تقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 70.

التشكيل

عاد الثنائي حمزة المثلوثي ويوسف أوباما للتشكيل الأساسي للزمالك وتواجد عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وغاب أشرف بنشرقي بسبب الإصابة بجانب عمر السعيد.

📋 زيزو والجزيري ومصطفى فتحي في مقدمة هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي 🏹⚪#في_الدوري pic.twitter.com/2SHUE586QY — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2021

أحداث المباراة

بدأت المباراة بسخونة، حيث تألق محمود الزنفلي أمام تسديدة إمام عاشور في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد عليه محمد عواد بتألق أمام رأسية محمد هلال في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 16، استغل هلال رأسية أسامة إبراهيم ولعب رأسية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى عواد، لتسكن المرمى معلنة الهدف الأول للبنك الأهلي.

وطوال الشوط الأول، حاول الزمالك تعديل النتيجة دون طائل، وربما اقترب في الدقيقة 24 برأسية من الونش مع خروج خاطئ من الزنفلي، ولكن كرته أخطأت المرمى.

وفي الشوط الثاني، بدأ الزمالك ضاغطا بغية إحراز هدف التعادل، حيث وجدت عرضية زيزو رأس أوباما ولكنها علت عارضة الزنفلي.

وفي الدقيقة 58، شارك محمد أوناجم بدلا من سيف الجزيري.

وبعدها بدقيقتين، منع القائم الأيمن للزنفلي هدفا محققا للزمالك. زيزو لعب ركلة حرة ارتدت لفتحي الذي سدد كرة بالقدم اليسرى ضربت قائم البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 66، شارك أيمن حفني بدلا من إمام عاشور.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 67، بعد أن لمست عرضية المثلوثي يد إسحاق يعقوبو، وعاد محمود عاشور لتقنية حكم الفيديو المساعد ليحتسب ركلة جزاء سجلها زيزو بنجاح، مسددا ركلته الجزاء الخامسة وهدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وفي الدقيقة 82، كاد الزنفلي يمنح الزمالك هدفا بعد أن حاول مراوغة أوباما، ولكن الأخير قطع الكرة ومررها لمصطفى فتحي الذي سددها خارج المرمى.

وعاد حازم إمام للمشاركة، على حساب المثلوثي، في الدقيقة 83.

وتعرض زيزو لإصابة في الدقيقة 92 سقط على إثرها خارج الملعب.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة السادسة في المركز العاشر.