المندوه: بنشرقي ليس الذي نعرفه.. والخلاف يخص الشرط الجزائي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 12:48

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام توسكر الكيني

تحدث حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن أزمة تجديد عقد المغربي أشرف بنشرقي، ورأيه في إمكانية عودة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة النهار: "لن أتطرق لأرقام فيما يخص الشرط الجزائي لأنها تتغير خلال المفاوضات يوما تلو الآخر".

وأضاف "نريد أن نضع مبلغا كبيرا حتى لا يرحل اللاعب بسهولة لأنه أمر وارد. بنشرقي وضع مبلغا أقل مما نريده".

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وأوضح "من حق اللاعب أن يرحل إذا تلقى عرضا مغريا، لكن من حق النادي أن يحصل على مبلغ لائق، لأن النادي له دور فيما وصل إليه مستوى اللاعب المغربي، والزمالك يصنع النجوم دائما".

وتابع المندوه "إذا تم حل مشكلة الشرط الجزائي سيبقى بنشرقي مع الفريق، فلا مشكلة بيننا في التفاوض المالي، ولكن في الفترة الأخيرة نشعر أن هناك خطبا ما، فهذا ليس بنشرقي الذي نعرفه، رغم أنه يسجل هدفا بسهولة في أي لحظة، وسجل هدفا رائعا في مرمى الأهلي".

أما عن التجديد للمدرب باتريس كارتيرون قال المندوه: "هذا القرار كان يهدف للحفاظ على استقرار الفريق بعد الفوز ببطولة الدوري، ولا علاقة له بما تردد عن تسجيلات صوتية له يتفاوض خلالها مع الوحدة الإماراتي".

أخيرا عن ساسي اختتم عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الزمالك: "إذا كنت صاحب قرار، لن أسمح بعودة فرجاني ساسي مرة أخرى إلى الزمالك".

يذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أصدرت بيانا تعلن من خلاله نهاية فترة تكليفها بإدارة النادي الأبيض، وترك الأمر في يد الجهة الإدارية لتحديد ما سيحدث.

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