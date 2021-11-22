مصدر من وزارة الرياضة لـ في الجول: مجلس مرتضى منصور يعود الثلاثاء.. وخارطة طريق منتظرة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 00:53

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

علم FilGoal.com أن مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور سيعود للنادي الثلاثاء المقبل.

اللجنة المكلفة بإدارة النادي أصدرت بيانا اليوم بشأن انتهاء مهمتها مع النادي. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com عن سيناريوهين محتملين على طاولة وزارة الرياضة بعد انتهاء فترة لجنة الزمالك وموقف الانتخابات. (طالع التفاصيل)

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وقال مصدر من وزارة الرياضة لـ FilGoal.com: "مجلس مرتضى منصور سيعود لنادي الزمالك بشكل رسمي الثلاثاء المقبل تنفيذا لحكم مجلس الدولة والقضاء الإداري".

وأضاف "المجلس سيعود حتى إجراء الانتخابات، سيصدر بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة عن خارطة الطريق بالنسبة لنادي الزمالك من بداية موعد إعلان الترشح للانتخابات حتى تسليم النادي للمجلس الجديد".

وأتم "انتخابات الزمالك ستتم بناء على اللائحة الاسترشادية للدولة".

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