بيان من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بشأن انتهاء مدة تواجدها في النادي

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 19:00

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن انتهاء مدة توليها إدارة النادي.

وجاء بيان اللجنة كالتالي:

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة. وإليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.

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كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق.

طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن تسليم النادي إلى الجهة الإدارية. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com عن سيناريوهين محتملين على طاولة وزارة الرياضة بعد انتهاء فترة لجنة الزمالك وموقف الانتخابات. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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