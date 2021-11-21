طارق جبريل: الجهة الإدارية ستفصل في مستقبل اللجنة النفيذية.. وهذه نصيحتي للأعضاء قبل الانتخابات

شكر طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك كل الداعمين للجنة في الفترة الماضية مشيرا إلى أن الأمور ستكون في يد الجهة الإدارية لاتخاذ قرارها.

اللجنة المالية أصدرت بيانا اليوم بشأن انتهاء مهمتها مع النادي. (طالع التفاصيل)

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وقال طارق جبريل في تصريحات لقناة صدى البلد :"نتوجه بالشكر لكل من دعمنا في الفترة الماضية، بذلنا كل ما لدينا لنادي الزمالك".

وأضاف "اللجنة الأخيرة تميزت بالتفاهم بين أعضائها مع كون هدفهم فقط مصلحة نادي الزمالك، كل ما يهمنا هو استقرار النادي مع مجلس إدارة محترم".

وتابع "اللجنة التنفيذية جزء لا يتجزأ من اللجنة التي تدير النادي، تنتهي مهمة اللجنة غدا ونترك الفرصة كاملة لقرار الجهة الإدارية ولها حرية التصرف لإصدار القرار".

وواصل "لا يمكنني أن أجزم بقراري بالاستمرار من عدمه حال قررت الجهة الإدارية استكمال اللجنة التنفيذية لدورها".

واستطرد "نصيحتي للاعضاء العاملين هو اختيار المجلس المحترم المتفاهم لكي يتخذ القرارات الصحيحة ويدير النادي بالشكل الأمثل".

وأتم عن الوضع المالي "الأمر لا يتعلق بالأموال المتواجدة في الخزينة، خزينة النادي منتعشة بالملايين ولكن على النادي مستحقات لجهات مختلفة".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.