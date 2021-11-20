كلوب يروي سبب المشادة بينه وبين أرتيتا ويشيد بأرنولد الرائع

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 22:42

كتب : عبد الرحمن فوزي

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

روى يورجن كلوب مدرب ليفربول كواليس الأزمة التي نشبت بينه وبين ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال خلال المباراة التي جمعت بينهم.

وفاز ليفربول على أرسنال بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كل المباريات هي فرص لنا، كان الأداء استثنائيا اليوم، لقد تطورنا وأصبحنا أفضل وأفضل".

أخبار متعلقة
أرنولد: ليفربول لا يجب أن يخسر أي مباراة.. أشعر بحرية في اللعب الآن صلاح يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 هدف وخطورة لا تتوقف.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أرسنال؟ زلزال جديد في آنفيلد - ليفربول ينهي استفاقة أرسنال برباعية

واستمر "سيطرنا على المباراة بطريقة جيدة وقدمنا لحظات جميلة ومثيرة، لقد كان مزيجا من الأداء الناضج والمثير، في مثل تلك المباريات يجل أن تبقي خصمك بعيدا عن مرماك قدر الإمكان وأن تكون حاسما".

وتابع "هذا الدوري مكثف بطريقة لا تصدق، الآن الجزء الأكثر حدة من الموسم أمامنا، ديسمبر ويناير سيكونان مجانين، لدينا لاعبون سيعودون، لكن اللاعبين الذين شاركوا اليوم قدموا أداء رائع وفعلوا بالظبط ما كان عليهم القيام به، نعرف ما يمكن لأرسنال القيام به ولكنهم لم يتمكنوا من فعله اليوم".

وتحدث كلوب عن مشادته مع ميكيل أرتيتا قائلا: "كان الأمر يتعلق بالموقف الذي لم يكن خطأ من ساديو مانيه، لكن دكة أرسنال صعدت كما لو كانت بطاقة حمراء، سألت عما يريدون في تلك الحالة".

وأضاف "ترينت أليكساندر أرنولد لاعب رائع، والضغط المضاد الذي ينفذه كان مجنونا، ترينت موجود وبالنسبة له فهو يحتاج إلى لاعب هداف".

وأتم "الأهداف كلها كانت رائعة ومهمة، ومن الجيد أن يكون لدى مشجعينا شيء يستمتعون به بكل تأكيد".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 25 في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 20 في المركز الخامس.

يورجن كلوب ليفربول ، أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أرتيتا: نافسنا في شوط وتحطمنا في 20 دقيقة.. وهنأت كلوب بعد المباراة سكاي: لا قرار جديد في مستقبل سولشاير مع مانشستر يونايتد حتى الآن كلوب يروي سبب المشادة بينه وبين أرتيتا ويشيد بأرنولد الرائع أبو جبل: لم أعترض على جلوسي بديلا.. ملتزم بالتجديد وفقا لظروف الزمالك أرنولد: ليفربول لا يجب أن يخسر أي مباراة.. أشعر بحرية في اللعب الآن صلاح يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22
أخر الأخبار
أحمد رفعت لاعب الجولة الرابعة في الدوري المصري 10 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الحكام يحسم الجدل: هدف المقاولون تسلل لهذا السبب.. وطرد حمدي فتحي مستحق 10 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: نافسنا في شوط وتحطمنا في 20 دقيقة.. وهنأت كلوب بعد المباراة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: لا قرار جديد في مستقبل سولشاير مع مانشستر يونايتد حتى الآن 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يروي سبب المشادة بينه وبين أرتيتا ويشيد بأرنولد الرائع 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية تعلن قرارات الجولة الرابعة "تغريم الإسماعيلي وعقوبة قوية في لقاء الأهلي والمقاولون" 55 دقيقة | الدوري المصري
أبو جبل: لم أعترض على جلوسي بديلا.. ملتزم بالتجديد وفقا لظروف الزمالك ساعة | الدوري الإنجليزي
على رأسهم رمضان والسعيد.. 22 لاعبا في قائمة بيراميدز لمباراة إيسترن كومباني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022