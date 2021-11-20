كلوب يروي سبب المشادة بينه وبين أرتيتا ويشيد بأرنولد الرائع

روى يورجن كلوب مدرب ليفربول كواليس الأزمة التي نشبت بينه وبين ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال خلال المباراة التي جمعت بينهم.

وفاز ليفربول على أرسنال بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كل المباريات هي فرص لنا، كان الأداء استثنائيا اليوم، لقد تطورنا وأصبحنا أفضل وأفضل".

واستمر "سيطرنا على المباراة بطريقة جيدة وقدمنا لحظات جميلة ومثيرة، لقد كان مزيجا من الأداء الناضج والمثير، في مثل تلك المباريات يجل أن تبقي خصمك بعيدا عن مرماك قدر الإمكان وأن تكون حاسما".

وتابع "هذا الدوري مكثف بطريقة لا تصدق، الآن الجزء الأكثر حدة من الموسم أمامنا، ديسمبر ويناير سيكونان مجانين، لدينا لاعبون سيعودون، لكن اللاعبين الذين شاركوا اليوم قدموا أداء رائع وفعلوا بالظبط ما كان عليهم القيام به، نعرف ما يمكن لأرسنال القيام به ولكنهم لم يتمكنوا من فعله اليوم".

وتحدث كلوب عن مشادته مع ميكيل أرتيتا قائلا: "كان الأمر يتعلق بالموقف الذي لم يكن خطأ من ساديو مانيه، لكن دكة أرسنال صعدت كما لو كانت بطاقة حمراء، سألت عما يريدون في تلك الحالة".

وأضاف "ترينت أليكساندر أرنولد لاعب رائع، والضغط المضاد الذي ينفذه كان مجنونا، ترينت موجود وبالنسبة له فهو يحتاج إلى لاعب هداف".

وأتم "الأهداف كلها كانت رائعة ومهمة، ومن الجيد أن يكون لدى مشجعينا شيء يستمتعون به بكل تأكيد".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 25 في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 20 في المركز الخامس.