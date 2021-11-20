الإسماعيلى يجهز الترهونى لتدعيم دفاعاته
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 22:24
كتب : ياسر الشريف
خاض الدولي الليبى محمد الترهوني ظهير أيسر الإسماعيلي تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
محمد الترهوني
النادي : الأهلي الطرابلسي
ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية مؤخرا تمهيدا للاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة.
وانضم الترهوني لصفوف الإسماعيلي قادما من الدورى الليبى حيث كان يلعب في صفوف أهلي طرابلس، وذلك وبعد اللعب لفترة ضمن صفوف سموحة.
وطلب النادى الإسماعيلي الحصول على بطاقة لعب مؤقتة للاعب الليبي كي يتم الدفع به فى المباريات، حتى تنتهى أزمة الحصول على بطاقة اللعب الخاصة به، والتى يرى الدراويش أن نادى سموحة يقف عائقا أمام إنهائها.
يذكر أن الإسماعيلي تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز على يد الزمالك بهدفين دون رد، ليحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط.
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