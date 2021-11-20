زلزال جديد في آنفيلد - ليفربول ينهي استفاقة أرسنال برباعية

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:24

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

عاد ليفربول لسكة الانتصارات من جديد بالفوز على أرسنال بأربعة أهداف دون رد على ملعب آنفيلد في قمة مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل لليفربول ساديو ماني وديوجو جوتا ومحمد صلاح وتيكومي مينامينو.

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التشكيل

غاب أندرو روبيرتسون عن تشكيل ليفربول بسبب الإصابة ليتواجد في مكانه اليوناني كوستاس تسيميكاس.

أحداث المباراة

تبادل كلا الفريقين السيطرة في البداية دون خطورة تذكر على المرمى.

الفرصة الأولى لليفربول جاءت في الدقيقة 29 بعد تسديدة من تياجو ألكانتارا تألق رامسديل أمامها قبل أن ينقذها مجددا من أمام ماني.

وسجل أرسنال هدفا بعد ذلك ألغاه الحكم بداعي التسلل على أوباميانج.

المباراة توقفت بعد ذلك بدقيقتين بسبب مشادة بين المدربين يورجن كلوب ومايكل أرتيتا بعد كرة مشتركة بين ماني وتومياسو.

عاد رامسديل للتألق مجددا في الدقيقة 35 ليمنع هدفا محققا من أمام محمد صلاح.

صمود أرسنال انتهى مع الدقيقة 39 من عرضية لـ ترينت ألكساندر أرنولد ورأسية من ساديو ماني.

في الشوط الثاني، سيطر ليفربول على المباراة ليستغل ديوجو جوتا خطأ في التمرير من نونو تافاريس ليتلاعب بدفاع أرسنال ورامسديل ويسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 52.

رامسديل نفسه عاد ليمنع الهدف الثالث من محمد صلاح بعد تمريرة من ساديو ماني.

الثنائي انسجم مجددا ليمرر ماني إلى صلاح الذي سجل في المرمى الخالي مع الدقيقة 74.

وسجل البديل تاكومي مينامينو الهدف الرابع من اللمسة الأولى بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 77.

فوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 25 في المركز الثاني بينما توقف رصيد أرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس.

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