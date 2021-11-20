أول تعليق من جيرارد عقب الفوز في أولى مبارياته مع أستون فيلا

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد في مباراته الأولى مع أستون فيلا

أبدى ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا سعادته بتحقيق أول الانتصارات في مباراته الأولى كمدرب للفريق، وذلك على حساب برايتون بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرارد في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "إنه شعور جيد للغاية بعد تحقيق النتيجة التي حلمنا بها. كانت البداية الأمثل بالنسبة لنا ولكن الآن يجب أن نثبت أننا يمكننا الاستمرار".

وأضاف "أنا سعيد للغاية بنظافة الشباك، لقد فعل اللاعبون كل ما طلبناه منهم. أعتقد أننا كنا نستحق هذه النتيجة. برايتون امتلك الكثير من الاستحواذ ولكن في المناطق التي أردناها لهم. إنها بداية جيدة ولكن يجب أن نواصل البناء عليها الآن".

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وأشاد جيرارد بهدف أولي واتكينز قائلا: "في كرة القدم لا يوجد مشهد أفضل من رقم 9 مميز يفتتح النتيجة بهذه الطريقة وينهي بهذا الطراز الرفيع".

وتابع "يمكنك فقط الفوز بالمباريات إذا دافعت عن مرماك جيدا. الجماهير كانت رائعة أيضا وكل اللاعبين كانوا في الموعد. أعتقد أن البدلاء أضافوا الكثير حيث أظهرنا الخطورة في آخر 10 دقائق من المباراة. كان يمكننا تسجيل هدفا ثالثا أيضا".

واختتم جيرارد "نعلم أن لدينا قوة كبيرة والعديد من المواهب، يجب فقط أن نجد التوازن الصحيح للدفاع عن مرمانا".

يذكر أن جيرارد ترك رينجرز لتوه وتسلم مهمة أستون فيلا خلفا لدين سميث الذي أقيل وتولى قيادة نورويتش سيتي.

أستون فيلا
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