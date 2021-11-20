الفوز الأول لـ جيرارد وسابقه.. إثارة في بداية هاو مع نيوكاسل

في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد، تغلب أستون فيلا على برايتون بهدفين دون رد في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي الفيلانز أولي واتكينز في الدقيقة 84 بصناعة أشلي يونج، وتايرون مينجز في الدقيقة 88.

وتولى جيرارد قيادة أستون فيلا قادما من رينجرز الاسكتلندي وخلفا للمقال دين سميث، الذي تولى بدوره قيادة نورويتش سيتي.

النتيجة تركت برايتون في المركز الثامن مؤقتا بـ17 نقطة، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

بدوره حقق سميث فوزه الأول في مباراته الأولى مع نورويتش، وذلك على حساب ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك رغم تقدم القديسين بهدف تشي أدامز في الدقيقة 2، ولكن رد تيمو بوكي بتعادل مبكر في الدقيقة 7 قبل أن يقتنص الفوز بهدف جرانت هانلي في الدقيقة 79.

الفوز هو الثاني لنورويتش عموما في المسابقة، بعد أن حقق فوزه الأول في الجولة الماضية ولكن هذا لم يمنع إقالة المدرب دانييل فاركي، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع عشر، وللمرة الأولى لا يتواجد في المركز الأخير، أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

مدرب آخر يخوض مباراته الأولى وهو إيدي هاو مع نيوكاسل يونايتد، ولكنه لم يفز بل تعادل مع برينتفورد 3-3 في مباراة مثيرة للغاية.

البداية أتت لصالح نيوكاسل بواسطة جمال لاسيلس في الدقيقة 10، ولكن تعادل إيفان توني في الدقيقة 11 بصناعة سيرجي كانوس، الذي صنع الهدف الثاني لريكو هنري في الدقيقة 31، إلا أن جولينتون استرد التعادل في الدقيقة 39.

ورغم هدف نيوكاسل العكسي بواسطة لاسيلس في الدقيقة 61، إلا أن ألان سان ماكسيمان نجح في التعادل مجددا في الدقيقة 75.

رغم ذلك تراجع نيوكاسل إلى المركز الأخير بـ6 نقاط، فيما فيما بقي برينتفورد في المركز الرابع عشر بـ13 نقطة.

مباراة مثيرة أخرى شهدت نفس النتيجة بين بيرنلي وكريستال بالاس، حيث تقدم كريستال في الدقيقة 8 بتوقيع كريستيان بينتيكي، إلا أن بن مي تعادل سريعا في الدقيقة 19، قبل أن يتقدم كريس وود لصالح بيرنلي في الدقيقة 27، ثم يسترد بينتيكي التعادل في الدقيقة 36، ويتقدم مارك جويهي في الدقيقة 42، لينهي الشوط الأول 3-2 لصالح كريستال، إلا ان ماكسويل كورنيه أعاد التعادل في الدقيقة 49.

بذلك يحتل كريستال بالاس المركز التاسع بـ16 نقطة، فيما يواصل بيرنلي مصارعة الهبوط في المركز الثامن عشر بـ9 نقاط.

أخيرا تغلب وولفرهامبتون على ضيفه وست هام بهدف نظيف سجله راؤول خيمينيز في الدقيقة 58 بعد تمريرة حاسمة من دانييل بودينسي.

رغم الخسارة استمر وست هام في المركز الثالث مؤقتا بـ23 نقطة، فيما رفع وولفز رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.