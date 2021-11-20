قائمة الزمالك – غياب بنشرقي وفتوح.. وعودة حازم إمام ضد البنك الأهلي

عاد حازم إمام لقائمة الزمالك أمام البنك الأهلي بعد انتهاء فترة الإيقاف التي قضاها، فيما تواصل غياب أحمد فتوح للإصابة.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الدوري.

قائمة الزمالك شهدت عودة حازم إمام ظهير أيمن الفريق لأول مرة بعد هذا الموسم بعد انتهاء إيقافه الذي استمر لأربع مباريات.

وغاب اسم أشرف بنشرقي الجناح المغربي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي.

من جهة أخرى، استمر غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر الأساسي للفريق بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.