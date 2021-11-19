في الدرجة الثانية – الفوز الأول في بورسعيد.. وزد يحافظ على الصدارة

عرفت الانتصارات طريق بورسعيد أخيرا بفوز المريخ وبورفؤاد، فيما واصل نادي زد تصدر المجموعة.

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثامنة لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الثامنة من هنا.

للتعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الثامنة من هنا.

السكة الحديد فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف. سجل للسكة الحديد عبد العليم السيد هدفين، فيما سجل للداخلية سمير فكري.

الفوز رفع رصيد السكة الحديد إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 16 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل منتخب السويس مع الترسانة سلبيا، ليرتفع رصيد منتخب السويس إلى 11 نقطة بالمركز السابع، ورصيد الترسانة إلى 14 نقطة بالمركز الرابع.

وفي بورسعيد، فاز بورفؤاد على بلبيس بهدف في أول فوز للفريق البورسعيدي. الفوز رفع رصيد بورفؤاد إلى 4 نقاط في المركز الأخير، فيما تجمد رصيد بلبيس عند 8 نقاط في المركز الـ13.

وفاز المريخ كذلك على بنها بهدفين مقابل هدف. سجل للمريخ محمد ريعو وإسماعيل كوندا، وسجل لبنها أحمد عادل، ليرتفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط بالمركز الـ14.

وفي لقاء شهد تسجيل ستة أهداف، تعادل النصر مع بورتو السويس بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل للنصر عبد العزيز الشاعر هدفين، وحسن حسين وسجل لبورتو محمد شاهين ومحمد أشرف وكريم لالا، ليرتفع رصيد بورتو إلى 14 نقطة، ويرتفع رصيد النصر الى 8 نقاط.

وتعادل وادي دجلة مع المصرية للاتصالات سلبي، فيما فاز نادي زد على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء، ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الجدول.

سجل هدفا زد فتحي مبروك من ركلة جزاء وأحمد الصعيدي، وستقام غدا مباراة بتروجت مع القناة.

وفي مجموعة بحري، خسر المنصورة على ملعبه من كفر الشيخ بهدف دون رد ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 12 نقطة في المركز الخامس.