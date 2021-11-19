الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الثامنة

حافظ نادي زد على صدارة ترتيب مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري، واستغل تعثر الداخلية.

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثامنة من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية المصري.

زد تصدر، فيما حقق فريقا المريخ وبورفؤاد، الانتصار الأول لكل منهما في المسابقة.

للتعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الثامنة من هنا.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

-تعادل منتخب السويس مع الترسانة 0-0.

-تعادل وادي دجلة مع المصرية للاتصالات 0-0.

-فوز بورفؤاد على بلبيس 1-0.

-فوز السكة الحديد على الداخلية 2-1.

-فوز المريخ على بنها 2-1.

-فوز نادي زد على الإنتاج الحربي 2-0.

تعادل النصر مع بورتو السويس 3-3.

نتائج الجولة جعلت نادي زد ينفرد بصدارة الترتيب، فيما تواجد الداخلية بالمركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المركز الأول.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي.

1-نادي زد: 20 نقطة.

2-الداخلية: 16 نقطة.

3-بورتو السويس: 14 نقطة.

4-الترسانة: 14 نقطة.

5-المصرية للاتصالات: 12 نقطة.