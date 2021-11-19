الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الثامنة

واصل عمرو قلاوة تصدر ترتيب هدافي مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري بعد نهاية الجولة الثامنة.

ورغم عدم تسجيل عمرو قلاوة لـ بورتو السويس في مباراة شهدت التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق أمام النصر، لكنهم حافظ على صدارة ترتيب الهدافين.

للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الثامنة من هنا.

ورفع أحمد الصعيدي مهاجم زد رصيده إلى 4 أهداف في المركز الثاني بالترتيب بعد هدفه في الإنتاج الحربي.

أما رضا الويشي، فلم يسجل للإنتاج أمام نادي زد، لكنه يأتي بالمركز الثالث برصيد 3 أهداف.

وارتقى محمد أبو سريع "ريعو" مهاجم المريخ إلى المركز الخامس برصيد 3 أهداف بعد هدفه في مرمى بنها.

ويأتي ترتيب الهدافين كالتالي: